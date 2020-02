Blocos agitam carnaval em Santa Bárbara

As saudosas marchinhas do Cordão dos Amigos Seresteiros, do Pré-Carnaval do S.Bárbara Carnaval DuzEnta 2020, preencheram no sábado (15) as ruas da região central de Santa Bárbara d’Oeste e fizeram os foliões pularem até o anoitecer. O bloco desfilou do Museu da Imigração rumo a Estação Cultural.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, enfatizou que tornou-se tradição o pré-carnaval com o Cordão dos Amigos Seresteiros na cidade. “Foi realmente contagiante o batuque, famílias inteiras curtiram a festa, cumprimentando com muita alegria aqueles que acompanharam o bloco das sacadas de suas casas. Quando decidimos resgatar o carnaval barbarense, a pedido do prefeito Denis Andia, pensamos em trazer às ruas todos os foliões com muita segurança em uma festa organizada e repleta de alegria”, comentou.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O S.Bárbara Carnaval DuzEnta segue neste final de semana, no sábado (22), domingo (23) e segunda-feira (24), e será marcado por muita animação, nostalgia, tradição e presença de famílias e foliões na Praça Central – em realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com patrocínio da Sancta Companhia Cervejeira.

A programação do dia 22 de fevereiro, sábado, será das 15 às 23 horas. Os shows estão marcados às 15h30, com Grupo Alto Astral, e 20h30, com Grupo Tô Suave. Neste dia, a matinê começa às 15 horas e seguirá até 22 horas. Já o domingo, dia 23, contará às 15h30 com o Grupo Sambambas e às 20h30 com Grupo Tô Suave. No dia 24, segunda-feira, será a vez do grupo Maracatu Estação Quilombo, às 18 horas, e Grupo Tô Suave, às 21 horas, com término previsto às 23 horas.

“Há semanas estamos preparando a organização dos blocos que desfilarão no Carnaval DuzEnta. Planejamos um sistema de controle que garantirá o cronograma de horários e trajetos, bem como a segurança dos foliões. O percurso será acompanhado pela Guarda Municipal, Defesa Civil e Setor de Trânsito, para garantir o menor impacto possível na mobilidade dos carros, e segurança junto à Polícia Militar”, complementou Evandro.

O cardápio no local será um grande diferencial. Além dos chopps artesanais do Sancta Companhia Cervejeira, drinks diversos e caldo de cana, a Praça receberá durante os três dias diversos foodtrucks da cidade – credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica. São eles: comida mexicana, pastel, lanches, mini-pizza, cachorro quente, waffles doces e salgados, entre outros.

Confira a programação completa de Blocos:

BLOCO DO ROQUE

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Concentração

Local: Museu da Imigração / Horário: 14 horas

Saída: 18 horas

Trajeto: Rua João Lino – Rua XV de Novembro – Rua Floriano Peixoto – Rua Dona Margarida

Ponto final: Praça Central / Horário: 18h30

Tempo do trajeto: 30 minutos | Percurso: 1,1 km

BLOCO APARECEU A MARGARIDA

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Concentração

Local: Praça Dona Carolina (Fórum) / Horário: 18 horas

Saída: 20h30

Trajeto:

Avenida Monte Castelo – Rua João Lino – Rua Santa Bárbara

Ponto final: Praça Central / Horário: 21h30

Tempo do trajeto: 1 hora | Percurso: 1,5 km

BLOCO DO TRAQUITANA

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Concentração

Local: ETA I (Avenida Monte Castelo) / Horário: 17 horas

Saída: 20 horas

Trajeto:

Avenida Monte Castelo – Rua João Lino – Rua Santa Bárbara

Ponto final: Praça Central / Horário: 20h30

Tempo do trajeto: 1 hora | Percurso: 900 metros

O BLOQUINHO (infantil)

Data: 23 de fevereiro (domingo)

Concentração

Local: Praça da E.E. Inocêncio Maia (Rua João Lino) / Horário: 13 horas

Saída: 15h30

Trajeto:

Rua João Lino – Rua Santa Bárbara

Ponto final: Praça Central / Horário: 16 horas

Tempo do trajeto: 30 minutos | Percurso: 1 km

BLOCO DO DURVA

Data: 23 de fevereiro (domingo)

Concentração

Local: Alameda dos Seresteiros / Horário: 14 horas

Saída: 17 horas

Trajeto:

Rua Treze de Maio – Rua Prof. Antonio Arruda – Avenida Monte Castelo – Rua Santa Bárbara

Ponto final: Praça Central / Horário: 17h40

Tempo do trajeto: 40 minutos | Percurso: 1,3 km

BLOCO DO BECO

Data: 23 de fevereiro (domingo)

Concentração

Local: Estação Cultural / Horário: 15 horas

Saída: 20 horas

Trajeto: Avenida Tiradentes – Rua XV de Novembro – Rua Floriano Peixoto

Ponto final: Praça Central / Horário: 21 horas

Tempo do trajeto: 1 hora | Percurso: 800 metros

BLOCO ANIMAIS TÊM VOZ

Data: 23 de fevereiro (domingo)

Concentração

Local: Praça Central / Horário: 19 horas

Saída: 20 horas

Trajeto: Praça Central – Rua General Osório – Avenida Corifeu de Azevedo Marques

Ponto final: Espaço Pet do Parque Araçariguama / Horário: 21 horas

Tempo do trajeto: 1 hora | Percurso: 1,7 km

BLOCO DAS BÁRBARAS

Data: 24 de fevereiro (segunda-feira)

Concentração

Local: Praça Dona Carolina (Fórum) / Horário: 15 horas

Saída: 19 horas

Trajeto: Avenida Monte Castelo – Rua João Lino – Rua Santa Bárbara

Ponto final: Praça Central / Horário: 20h30

Tempo do trajeto: 1h30 | Percurso: 1,5 km