Ao lado de Chico, governador Tarcísio entrega 442 casas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quinta-feira(25), ao lado do prefeito do Chico Sardelli, o governador Tarcísio de Freitas entregou 442 casas do empreendimento Jardim Nova Aliança, em Americana, , compradas por famílias beneficiadas com subsídios do Estado.

A gestão paulista investiu R$ 5,7 milhões em cartas de crédito para que famílias com renda de até três salários mínimos pudessem realizar o sonho da casa própria adquirindo os imóveis diretamente com a construtora do empreendimento.

“A CDHU está construindo e entregando mais moradias para as pessoas. Mas também estamos fazendo pelo programa Casa Paulista que celebramos hoje em Americana. Na Carta de Crédito Imobiliário, a família escolhe o empreendimento e não tem o recurso para pagar a prestação da entrada. A gente vem com o subsídio, a gente vem com o cheque, a gente faz caber no sonho da pessoa. Há um crescimento fantástico na construção civil e na produção de moradia no estado de São Paulo. Isso também significa mais emprego”, disse Tarcísio.

“Hoje é um dia muito importante para as 530 famílias que estão recebendo as chaves de seus imóveis, realizando o sonho da casa própria, um grande investimento na área habitacional do município. Agradecemos a presença em nossa cidade do governador Tarcísio de Freitas, que tem sido um grande parceiro de Americana e tem feito um trabalho importante para promover o desenvolvimento do nosso município. É um momento ímpar para as famílias, na história de vida de cada um de vocês”, afirmou Chico.

A cerimônia também reuniu a primeira-dama Cristiane Freitas, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado, diretores da Companhia Habitacional de Desenvolvimento Urbano (CDHU), deputados, prefeitos e vereadores, além das famílias beneficiadas com as novas moradias e empresários responsáveis pela criação do residencial.

Com 51,12 m² de área útil, as casas têm dois quartos, sala, cozinha e lavanderia. Cada família recebeu subsídio de R$ 13 mil do programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para comprar seu primeiro imóvel direto com a construtora. O empreendimento foi financiado pela Caixa Econômica Federal.