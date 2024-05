DAE conclui reparo e retoma bombeamento em subadutora no Centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu o reparo em um vazamento na subadutora (SA-02) localizada na esquina das ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa, no Centro, na tarde desta terça-feira(21).

O trecho entre as ruas Washington Luiz e Rui Barbosa está recebendo o recape para a liberação. De acordo com informação obtida pelo Portal de Americana, o bombeamento da água para os bairros centro e das regiões dos bairros Vila Jones, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Frezzarin já foi retomado.

A mobilização da autarquia para o reparo começou imediatamente no início da noite de ontem. Durante a madrugada, técnicos detectaram a necessidade da troca de uma das juntas, de chumbo, que não são mais utilizadas. O trabalho seguiu nas adaptações no sistema.

“Essa peça obsoleta não é mais encontrada, o que prolongou o tempo de execução do reparo por conta das adaptações”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.