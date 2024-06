Festa do Peão de Americana: 167 motoristas foram autuados por alcoolismo e recusa ao bafômetro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv), especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, intensificou suas ações durante a “Festa do Peão de Americana 2024”, evento realizado entre os dias 7 e 16 de junho.

Durante o evento, que ocorre no Parque de Eventos CCA, utilizando o modelo “Pare, Assopre e Siga Seguro”, 3.278 motoristas foram convidados a realizar o teste do bafômetro.

O resultado dessas ações foi a autuação de 167 condutores por estarem sob influência de álcool ou por recusarem a realização do teste. Este número representa uma redução de 13% em relação ao mesmo período de 2023, indicando um possível aumento na conscientização dos motoristas quanto aos perigos de beber e dirigir. Além disso, um motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante.

Importante destacar que, durante o período do evento, não foi registrado nenhum sinistro de trânsito com vítimas envolvendo frequentadores nas áreas sob responsabilidade do Policiamento Rodoviário.