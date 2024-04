Em Americana, Tarcísio declara apoio à reeleição de Chico Sardelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador Tarcísio De Freitas declarou seu apoio a reeleição do prefeito Chico Sardelli (PL), em Americana. A sinalização foi dada durante evento para entrega de moradias na região da Praia Azul, na manhã desta quinta-feira (25).

No palco, durante seu discurso, Tarcísio elogiou a atuação de Sardelli. “A gente vai fazer recape em 90 ruas. Sabemos do esforço que está fazendo na saúde e no esforço que está fazendo na habitação. Chico eu agradeço muito pelo esforço, parabéns pelo trabalho”, disse o governador.

Em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre quem apoiaria em Americana, Tarcísio puxou o prefeito e sinalizou abraçando Chico: “está aqui”.