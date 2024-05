Paciente flagra médico jogando “paciência” no Hospital Municipal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma paciente flagrou um médico da Santa Casa de Chavantes, que administra o Hospital Municipal de Americana, jogando paciência em um dos computadores da unidade. De acordo com o relato, o caso aconteceu no domingo(26).

O caso foi denunciado pelo vereador Juninho Dias(PSD), durante a sessão da Câmara Municipal de Americana.Segundo o parlamentar, ele cobrará providências da prefeitura. “A cidade de Americana não aceita vagabundo, não aceita palhaçada”, disse Juninho.

De acordo com apuração do Portal de Americana, o médico flagrado já foi alvo de um abaixo-assinado em Piracicaba, por mau atendimento. Na época, o documento recebeu cerca de 400 assinaturas. Em 2019 o médico atuava em Nova Odessa e foi identificado com acúmulo de cargo público.

Em nota, a prefeitura de Americana informou que, tão logo tomou conhecimento do caso, notificou a Santa Casa de Misericórdia Chavantes solicitando suspensão imediata do contrato do médico para apuração dos fatos e substituição do profissional, para que o atendimento aos pacientes não seja prejudicado.