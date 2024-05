Prefeito Rafael Piovezan anuncia novo comando da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (28) o novo comando da Guarda Civil Municipal. O inspetor Luiz Fernando da Silva assume o comando da corporação e a inspetora Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues passa a ser a subcomandante. As alterações no comando ocorrem em atendimento à Lei vigente e cumprem o disposto nas normas internas da corporação.

Luiz Fernando da Silva possui graduação em Letras e pós-graduação em Tradução da Língua Inglesa. Ele ingressou na Guarda Municipal há 17 anos e antes da atuação na corporação era 3º sargento do Exército.

Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues possui nível superior Gestão Ambiental e pós-graduação em Planejamento e Gestão de Projetos de Prevenção à violência contra a mulher, atuando na Guarda Municipal há 20 anos.

O anúncio ocorreu no Gabinete do Prefeito, marcando ainda a nomeação dos inspetores Adenilson, Fernanda, Cláudio, Cléber e Douglas, todos aprovados no concurso interno da Guarda Civil Municipal.

Luiz Fernando da Silva e Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues assumem os postos deixados por Samuel Silas e Reginaldo Dias dos Santos, respectivamente. Os dois profissionais seguem com suas atuações na Guarda Civil Municipal.

“Tenho profundo respeito e admiração pela nossa Guarda Municipal, mantendo uma ótima relação com seus profissionais desde o momento em que ingressei na Administração Municipal, sempre contando com o empenho de todos. E este respeito se manteve na minha atuação como biólogo, quando estive como secretário de Meio Ambiente, diretor do DAE, vice-prefeito e agora prefeito. Juntos trabalhamos incansavelmente para oferecer as melhores condições de trabalho aos guardas e alcançarmos os melhores índices de nossa história. Santa Bárbara d’Oeste é hoje uma das 10 cidades mais seguras do Brasil de acordo com renomados estudos e tem uma Guarda Municipal respeitada, que ações de vanguarda”, disse o prefeito.

“Tudo isso foi possível graças aos investimentos realizados nos últimos anos – contratação de 61 novos guardas, aquisição de novas viaturas Zero KM, de novas armas e equipamentos, além da ampliação do sistema de videomonitoramento em nossa cidade -, mas acima de tudo pelo trabalho de valor e de coragem dos nossos guardas. E assim continuaremos! Que possamos ser gratos a tudo aquilo que conquistamos juntos, construindo uma cidade ainda mais segura e com qualidade de vida a nós e nossos filhos”, completou Rafael Piovezan.