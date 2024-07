Prefeito Rafael Piovezan entrega Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quarta-feira (3) o Novo Complexo Regional de Saúde “Dr. Simão Gandelman” do Jardim Europa. Localizado na Rua Portugal, 710, o novo prédio é um dos maiores da rede municipal de Saúde, com quase 1.000 metros quadrados de área construída.

O Novo Complexo Regional de Saúde reúne consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

Todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contam ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação é com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. Há também a instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável, instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), além de sistema de alarme e monitoramento.

“Tudo muito moderno e à altura do que o Jardim Europa e do que Santa Bárbara merecem! Aliás, uma estrutura como essa nós já entregamos ali no Jardim Pérola. E levaremos para outras regiões da cidade. Que Deus abençoe todos os profissionais que atuarão no novo Complexo. Um abraço especial aos familiares do Dr. Simão Gandelman e a todos os moradores do Jardim Europa. Atendimento humanizado e com muito carinho para quem mais precisa!”, ressaltou o prefeito.