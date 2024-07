Lojas Kacyumara anunciam 5 dias de loucura com descontos de até 50%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As Lojas Kacyumara iniciam uma promoção imperdível. De 05 a 09 de julho de 2024 acontece os “05 Dias de Loucura”, onde os clientes poderão aproveitar descontos de até 50% em uma ampla gama de produtos. A promoção inclui desde edredons sofisticados até peças de moda, além do setor de utilidades e itens de banho. Esta é uma oportunidade única para repaginar seu lar com descontos incríveis.

E para quem deseja aproveitar ao máximo, as unidades de Americana (Matriz), Santa Bárbara d’Oeste, Piracicaba (incluindo Piracicaba Concept), Indaiatuba e Sorocaba estarão abertas durante o feriado de 09 de julho, em seu horário normal de funcionamento.

Não perca a chance de conferir de perto as promoções e garantir produtos de qualidade para renovar o seu lar. Confira o endereço da loja mais próxima para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini (Aberta até as 20h).

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro.

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro.

Piracicaba:

Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas.

Avenida Dona Lídia, 618, Vila Rezende.

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro.

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro.

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro.

Rio Claro: Rua 14, 168, Bairro Estádio.

Sorocaba: Avenida Antônio Carlos Comitre, 1240, Parque Campolim.

Jundiaí: Avenida 09 de Julho, 2620, Anhangabaú.

Aproveite e acompanhe as Lojas Kacyumara para não perder nenhuma promoção.

Instagram: @lojaskacyumara

Facebook: fb.com/lojaskacyumara