Prefeitura entrega nova praça do Jardim Mário Covas

A nova Praça “Irmã Wanda Freire da Costa”, no Jardim Mário Covas, foi entregue pelo prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, na manhã desta sexta-feira (5). O espaço conta com playground e brinquedo infantil multiuso, equipamento de ginástica, Espaço Pet, mobiliário urbano, quadra esportiva, iluminação de LED, piso de concreto das calçadas e dos passeios internos, rampas de acessibilidade, entre outras benfeitorias.

“Um investimento importante para a região do Mário Covas, que irá contemplar as famílias com um espaço de lazer e de esportes, além de uma área destinada aos animais, o Espaço Pet. Um equipamento aguardado há 20 anos pela população do bairro. Já revitalizamos e construímos 15 praças desde o início da nossa gestão, e as melhorias avançam em todas as áreas para promovermos a qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Foram investidos R$ 626.635,95 para a construção da praça, sendo R$ 500 mil intermediados junto ao Governo do Estado de São Paulo, pelo vereador Luiz Carlos Cezaretto e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, e R$ 126.635,95 de contrapartida da Prefeitura de Americana.

A entrega contou com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Governo de São Paulo, José Police Neto. “O poder público tem que trabalhar para criar condições de melhoria de vida para as pessoas. Esta praça é um exemplo disso. Ela está atrelada a diferentes áreas, envolve habitação alinhada ao bem-estar e qualidade de vida. Americana está de parabéns pelo trabalho demonstrado desde o início da busca por essa conquista”, observou.

“Muitas atividades poderão ser realizadas neste espaço com os equipamentos que estamos entregando hoje, para que as pessoas tenham um local de integração e momentos de lazer junto aos seus familiares. É gratificante ver este espaço sendo utilizado pela população, pois foi feito com muito carinho pela nossa gestão”, disse afirmou o vice Odir.

“Esta praça atende os equipamentos coletivos com habitações de interesse social, por meio do Programa Especial de Melhorias, visando promover a inclusão social. O investimento proporcionará aos moradores um espaço especialmente pensado para a recreação das famílias, para que tenham a oportunidade de desfrutar do lazer e da convivência com a comunidade”, destacou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto.

Ex-secretário da pasta, o vereador Luiz Carlos Cezaretto também falou sobre a conquista. “Esta praça é especial para os moradores, que merecem um local para suas atividades ao ar livre e integração com as famílias. É um marco para a região do Jardim Mário Covas e mais uma conquista para a população na gestão do prefeito Chico Sardelli e vice Odir Demarchi”.