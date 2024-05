Prefeitura de Santa Bárbara repassa mais de R$ 24 milhões às entidades assistenciais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, repassou mais de R$ 24,4 milhões para entidades e organizações da sociedade civil, entre 2021 e maio de 2024. Até o final deste ano o volume alcançará os R$ 29,5 milhões. Mais de 80% dos recursos repassados até agora são do Município e o restante faz parte de convênios com os governos Federal e Estadual. A iniciativa beneficia milhares de pessoas por meio de serviços e projetos.

Entre os serviços que receberam e receberão ainda este ano o repasse estão o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, adultos e suas famílias, convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos, proteção especial para pessoas com deficiência e suas famílias, habilitação e reabilitação as pessoas com deficiência auditiva e visual, acolhimento institucional para pessoa adulta em situação de rua – abrigos feminino e masculino, abordagem para pessoas em situação de rua, acolhimento institucional para idoso, acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica e apoio a Delegacia da Mulher – DDM.

Também são beneficiados com repasses de verba o “Programa Criança Feliz”, “Projeto Integração e Convivência – Dona Bininha”, projeto de assessoramento, defesa e garantia de direitos de pessoas com diabetes, projeto de promoção da integração ao mercado de trabalho no campo da assistência social, projeto que atua no atendimento, assessoramento e defesa da garantia de direito as pessoas com neoplasia, execução de projeto de erradicação do trabalho infantil, execução de benefício eventual – auxílio-natalidade, execução do Centro Dia do Idoso e grupos reflexivos para agressores.

Durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, nesta sexta-feira (24), o prefeito Rafael Piovezan falou sobre da importância da parceria entre o Município e as entidades. “Até o final do ano vamos totalizar R$ 29,5 milhões em repasses nos quatro anos do nosso governo, dos quais R$ 24 milhões somente de recursos da Prefeitura, o maior valor de repasse de convênios que a cidade já teve. É o nosso compromisso com as entidades que são fundamentais na prestação de serviços para as pessoas que precisam de um cuidado e uma atenção especial, seja no acolhimento de crianças em situações de vulnerabilidade, para dar autonomia e qualidade de vida a elas, no atendimento à mulheres vítimas de violência, de pessoas que precisam de um respaldo para se reerguerem em suas vidas e de idosos. A destinação de recursos é nobre e solidifica a atuação conjunta do Poder Público e entidades, da qual tenho orgulho, respeito e responsabilidade como administrador, para melhorar a vida de milhares de pessoas.”

Ao todo, 15 entidades são beneficiadas pelos convênios: ABE – Associação de Beneficência e Educação, ADSB – Associação dos Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste, AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos, AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida, AMOBAM – Associação dos Moradores do Bairro Mollon, APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste, APASPI – Associação de Pais e Amigos Surdos de Piracicaba, Associação Barbarense das Damas de Caridade – Asilo São Vicente de Paulo, Associação Cidadão e Cidadã de Direitos, Associação Vinde a Luz, CPC – Centro de Promoção à Cidadania de Pessoas com Deficiência Visual, Guarda Mirim de Santa Bárbara d´Oeste, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Serviço de Assistência Social MEIMEI e Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição.