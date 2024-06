prefeito rafael piovezan entrega novo centro de referência em saúde da mulher

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou o Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher – localizado ao lado do Centro de Exames e Diagnósticos, próximo ao Terminal Urbano, na área central. Uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, o espaço tem 749 m² de área construída e recebeu investimento de mais de R$ 3,5 milhões.

O novo prédio conta com quatro consultórios ginecológicos, consultório odontológico, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos, ampla recepção, salas de espera e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sendo projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

“Essa é uma das maiores estruturas da Saúde de Santa Bárbara, que abrigará todos os profissionais que cuidam das mulheres. Atendimento humanizado e multidisciplinar. Inclusive para aqueles momentos que exigem a melhor atenção para as mamães e para seus bebês. Ali trataremos a Saúde como um todo. De forma clínica e psicológica, garantindo também o suporte necessário a quem precisa de uma força a mais para recomeçar sua vida. O nosso empenho, todos os dias, é em entregar o melhor a você, cidadão e cidadã barbarense. A nossa cidade se transforma todos os dias!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O atendimento na Saúde da Mulher vem referenciado diretamente das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), porta de entrada da Atenção Básica, ou por meio da Central de Regulação, quando se trata do primeiro agendamento, segundo o secretário de Saúde, Marcus Pensuti. No espaço a mulher terá o atendimento ginecológico de alto risco e também trabalho de pré-natal de alto risco, cirurgias e exames mais complexos, que até então não eram realizados no Município.

“Vamos diferenciar o serviço de Saúde da Mulher, gradativamente, trabalhando também com demanda espontânea e acolhimento, em parceria com a Secretaria de Promoção Social e outros serviços de referência para ampliação dos atendimentos relacionados às questões da violência contra a mulher”, explicou Pensuti. “Faremos deste novo espaço realmente uma referência para que todas as mulheres barbarenses busquem aqui um acolhimento e atendimento diferenciado. Esse é o nosso principal propósito”, complementou.