Câmara de Americana dificulta acesso da população e exige cadastro prévio

A Câmara Municipal de Americana passou a exigir cadastro prévio para visitantes que desejam assistir às sessões plenárias. A partir de hoje(11), é necessário que o visitante informe nome, CPF e endereço completo, além de aceitar um termo de consentimento relativo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A nova exigência gerou críticas, inclusive entre os próprios vereadores ouvidos pelo Portal de Americana. Outro ponto de reclamação foi a demora no acesso, causada pela presença de apenas uma impressora de etiquetas na recepção. As etiquetas devem ser coladas no peito do visitante, que deve manter a identificação até a saída do prédio.

A medida foi implementada meses antes de Thiago Brochi (PL) deixar o cargo de presidente. “O controle de acesso é uma medida de segurança importante, amplamente utilizada em prédios públicos e privados, que tem como objetivo aprimorar o atendimento à população nas dependências da Câmara Municipal”, afirmou Brochi.

Questionado sobre o impacto da medida, Brochi garantiu que o controle não deve dificultar o acesso dos cidadãos.