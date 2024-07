Pesquisa Eleitoral: Rafael Piovezan lidera intenções de voto em Santa Bárbara d’Oeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pesquisa eleitoral realizada pelo TodoDia/Ágili aponta que o atual prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato à reeleição, Rafael Piovezan (PL), concentra a maioria das intenções de voto. A pesquisa utilizou o método estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.

O estudo entrevistou 450 eleitores, todos moradores de Santa Bárbara e maiores de 16 anos, no período de 9 a 13 de julho. A metodologia aplicada foi um questionário estruturado, com entrevistas realizadas por telefone, representando uma amostra do eleitorado em estudo.

A margem de erro da pesquisa é de 4,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02693/2024.

Na pergunta principal, “Se as eleições de Santa Bárbara d’Oeste fossem realizadas hoje, em qual desses candidatos votaria?”, Rafael Piovezan aparece com 41% das intenções de voto. Dr. José (União) segue com 26,1%, Eliel Miranda (PSD) com 5,3% e Larguesa (PT) com 4,5%, nenhum, 12,9%; e não sabem ou não souberam responder com 10,2%.