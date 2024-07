Barbarense leva Fiat Toro e mais R$36 mil no VidaCap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste foi o grande vencedor do VidaCap Limeira deste domingo (21). O título premiado foi adquirido no Bar do Kid, e o ganhador levou um Fiat Toro 0Km mais R$36 mil. O carro pode ser resgatado em dinheiro no valor de R$180 mil.

No giro da sorte, três moradores de Santa Bárbara d’Oeste e dois de Americana ganharam R$1500 cada. Além disso, dois prêmios principais saíram para moradores de Americana: um deles, do bairro Praia Azul, ganhou uma moto Honda CG 160, e outro, do bairro São José, recebeu R$16 mil.