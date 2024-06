Nova licitação para conclusão da Creche do Jardim Boer será aberta em julho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 9 de julho, será aberta uma nova licitação para a conclusão das obras da Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana. A informação foi confirmada pelo Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, durante uma reunião com prefeitos da região, realizada em Holambra.

A confirmação da nova licitação veio após uma cobrança do Prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), durante o encontro.

A conclusão estava prevista para novembro de 2019, com investimento de R$1,7 milhão, porém já se acumulam quatro anos de atraso. A unidade contaria com sete salas, dois berçários, fraldário e lactário, visando atender 130 crianças de 0 a 6 anos de idade.

Durente vistia ao local, em maio deste ano, o vereador Thiago Martins(PL), criticou o atraso e o estado de abandono do local. Ele intermediou o recurso de R$2,7 milhões para viabilizar a obra em 2017. “Já cobramos governadores, protocolamos requerimentos, e infelizmente a situação é a mesma. É revoltante ver a situação em que se encontra a construção, o desperdício de dinheiro público e a população da região sofrendo pela ausência desse espaço”, comentou.

O vereador Pastor Miguel Pires, que é morador do bairro, também explicou que é cobrado constantemente pelos moradores. “As famílias daqui acabam tendo que levar os seus filhos para outros bairros em virtude da creche não estar concluída. Estamos cobrando o Estado para que urgentemente essa obra seja retomada”, disse.