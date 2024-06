Molina desiste de pré-candidatura a prefeito e deve apoiar Chico Sardelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O empresário Ricardo Molina(Republicanos), anunciou nesta segunda-feira(10), a desistência de sua pré-candidatura a prefeito de Americana. Molina assumirá um cargo de assessor parlamentar na Casa Civil do Governo de São Paulo.

A tendência é que Molina e seu partido apoiem a candidatura a reeleição de Chico Sardelli(PL). Recentemente, em um evento realizado no dia 25 de abril em Americana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do mesmo partido de Molina, declarou seu apoio a Sardelli.

Essa é a segunda vez que Ricardo Molina recua de uma pré-candidatura a prefeito. Em 2020, ele desistiu da disputa para se tornar vice na chapa de Rafael Macris, que na época era do PSDB.

“Agradeço ao governador Tarcísio pela confiança. Sei o quanto ele acredita na parceria entre o Estado e as Prefeituras para levar a toda a população de São Paulo os projetos do governo estadual. Nessa função, vou dialogar com os prefeitos, vereadores, secretários e lideranças para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Molina.

No novo cargo, Molina trabalhará diretamente com Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil. A pasta é responsável por assessorar o governador na coordenação, planejamento e execução das diretrizes e políticas voltadas à integração das ações governamentais.