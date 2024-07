Prefeito Chico entrega revitalização do Mercado Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou as obras de revitalização do Mercado Municipal “Luiza Padovani” na manhã deste domingo (30). O centro comercial, que completa 65 anos de atividades em julho, passou por uma série de intervenções com o objetivo de torná-lo ainda mais atraente e funcional para comerciantes e clientes. As intervenções também recuperaram as cores originais do prédio, inaugurado em 1959.

“O Mercadão é uma referência para todos os americanenses. Um ponto de encontro, de compras, onde a gente para pra tomar um café, pra comer e aproveita para ‘colocar o vocabulário em dia’. Depois de muitos anos, alguém pensou no Mercado Municipal. E esse pensamento, esse nosso trabalho, eu divido com todos os nossos colaboradores. Me sinto muito feliz em poder entregar essa obra”, disse o prefeito Chico.

A revitalização incluiu a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

“Esse é um lugar que leva a gente para memórias maravilhosas, e acho que é assim com milhares de americanenses. Eu quando criança vinha todos os domingos aqui com o meu pai e poder participar desse momento, depois de tantos anos com o Mercadão precisando de melhorias, é muito gratificante. Parabéns a toda essa equipe maravilhosa que se envolveu com esse projeto”, celebrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O projeto de reforma do Mercado Municipal foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contemplando a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo.

A revitalização também viabilizou que todo o prédio fosse adaptado para a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 55. Em agosto de 2010, ganhou o status de patrimônio sociocultural. Em setembro do mesmo ano, foi nomeado como Mercado Municipal “Luiza Padovani”, em homenagem a uma das mais tradicionais comerciantes do local. O centro comercial funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 12h.