Com presenças de Bolsonaro e Tarcísio, prefeito Chico inaugura novo Núcleo de Especialidades nesta sexta-feira

O prefeito Chico Sardelli inaugura nesta sexta-feira (14), às 18h30, o novo Núcleo de Especialidades, no prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, ao lado da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). A entrega terá as presenças do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“A população de Americana tem mais um excelente motivo para comemorar, porque será beneficiada com mais essa obra fundamental na área de saúde. O novo Núcleo vai proporcionar mais conforto e dignidade aos pacientes e trabalhadores, num espaço amplo, moderno e acolhedor. Importante para nossa cidade também o prestígio do ex-presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio nessa entrega”, destaca o prefeito Chico.

Com o novo espaço em funcionamento, a Prefeitura vai garantir uma economia de R$ 201 mil por ano, considerando o valor mensal de R$ 16.832,61 referente ao custo com o aluguel do atual prédio, locado desde agosto de 2017.

“O novo Núcleo vai garantir melhores condições de trabalho a toda equipe técnica e vai beneficiar milhares de pessoas que precisam utilizar os serviços, com mais comodidade e bem-estar a todos”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Na segunda-feira (10) teve início a mudança da equipe técnica para as novas instalações. Funcionários do setor de manutenção e da Unidade de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Saúde, estiveram no local para as adequações dos mobiliários e instalação dos equipamentos.

O novo espaço, de 1.104 m², conta uma área de recepção para mais de 100 pessoas; sanitários femininos e masculinos (adaptados para pessoas com deficiência); 15 consultórios, sendo sete deles com banheiros anexos; sala para serviço social; três consultórios de enfermagem; duas salas para eletrocardiograma, MAPA e Holter; uma sala para ultrassonografia; uma sala para ergonometria; e salas para coordenação, faturamento, medicamentos e arquivo de prontuários. No local também haverá refeitório e sanitários para os funcionários, além de sala para expurgo e materiais de limpeza.

As obras contemplaram a instalação de esquadrias; forro em gesso acartonado com acabamento em película de PVC; divisórias em drywall; revestimento em porcelanato esmaltado polido; piso vinílico em manta nas salas de eletrocardiograma, ergometria e ultrassom; instalações elétricas e hidráulicas; peças sanitárias (louças e metais); aparelhos de ar-condicionado; rede de gases medicinais; pintura interna e externa e identificação visual.

“As novas instalações integram um verdadeiro complexo de saúde, considerando o Hospital Municipal e a Unacon, que estão no mesmo ambiente. Essa capacidade instalada vai permitir maior resolutividade nos procedimentos e mais aconchego aos usuários. Americana avança cada vez mais com a oferta de uma saúde humanizada, acolhedora e pautada na qualidade do atendimento”, conclui o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O empreendimento foi custeado com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda voluntária, no valor de R$ 2 milhões, intermediada pelo vereador de São Paulo João Jorge e pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre de Souza. A Prefeitura entrou com uma contrapartida no valor R$ 465.202,12 e mais R$ 496.944,22 de recursos próprios, totalizando R$ 2.962.146,34 de investimentos na obra. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.