Tarcísio declara apoio à reeleição de Rafael Piovesan em Santa Bárbara

Na noite desta sexta-feira, 14, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou seu apoio à reeleição do prefeito Rafael Piovesan (PL) em Santa Bárbara d’Oeste. Durante um evento na cidade, ao ser questionado por jornalistas, Tarcísio confirmou: “Estão me perguntando se o Rafael é meu candidato em Santa Bárbara. É, o Rafael é meu candidato”.

Em seu discurso, o governador elogiou o trabalho realizado por Piovesan na cidade e destacou diversos investimentos estaduais em Santa Bárbara d’Oeste. “O meu anfitrião, prefeito Rafael Piovesan, tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Santa Bárbara. Parabéns por tudo que você tem feito. Você vai contar sempre com a parceria e tem porta aberta do Governo do Estado de São Paulo”, afirmou Tarcísio.

O governador mencionou investimentos significativos na cidade, incluindo a construção de uma das maiores clínicas veterinárias do estado, com mais de sete milhões de reais em recursos, além do recapeamento do bairro Cruzeiro do Sul e a entrega de 372 apartamentos pela CDHU. “Nós vamos continuar trabalhando juntos na habitação, na saúde animal, na pavimentação urbana, na mobilidade, na saúde e na educação. Conta sempre com o Governo do Estado de São Paulo”, concluiu Tarcísio.