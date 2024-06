Prefeito Chico inaugura novo Núcleo de Especialidades ao lado de Tarcísio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta sexta-feira (14) o novo Núcleo de Especialidades de Americana. A unidade inicia o atendimento ao público na segunda-feira (17), das 7h às 17h, no prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, ao lado da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) – a partir de 21 de junho, o funcionamento será ampliado em uma hora, das 7h às 18h.

A entrega contou com as presenças do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Também estiveram presentes o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab, e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado.

“Um motivo de muita felicidade poder estar aqui com a companhia do nosso querido governador Tarcísio, do nosso amigo Bolsonaro, assim como o André do Prado e o Gilberto Kassab, diversas autoridades aqui presentes para prestigiar a cidade de Americana. Nós estamos avançando com responsabilidade e prontos para continuar o nosso trabalho e atender principalmente aqueles que mais precisam. Desde o primeiro momento dissemos que a Saúde é a prioridade da nossa gestão e demonstramos isso com trabalho. Agora são 21 obras entregues nessa área”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O Núcleo de Especialidades dispõe de consultas com médicos em diversas especialidades, exames e programas voltados à promoção da saúde. Com o novo espaço em funcionamento, a Prefeitura vai garantir uma economia de R$ 201 mil por ano, considerando o valor mensal de R$ 16.832,61 referente ao custo com o aluguel do atual prédio, locado desde agosto de 2017.

O governador Tarcísio destacou a credibilidade da gestão do prefeito Chico na esfera estadual e se colocou à disposição para continuar ajudando Americana. “O Chico está sempre lá com a gente em São Paulo, buscando trazer recursos, fazendo a diferença. A última vez que eu estive aqui foi para entregar habitações. E hoje, uma entrega na área da Saúde. Chico, a porta do Governo do Estado de São Paulo está aberta para você. Você tem tapete vermelho lá, porque a gente sabe quanto você entrega de entusiasmo, de paixão, quanto você tem feito por Americana”, afirmou.

O novo Núcleo, construído em um espaço de 1.104 m², conta uma área de recepção para mais de 100 pessoas; sanitários femininos e masculinos (adaptados para pessoas com deficiência); 15 consultórios, sendo sete deles com banheiros anexos; sala para serviço social; três consultórios de enfermagem; duas salas para eletrocardiograma, MAPA e Holter; uma sala para ultrassonografia; uma sala para ergonometria; e salas para coordenação, faturamento, medicamentos e arquivo de prontuários. No local também haverá refeitório e sanitários para os funcionários, além de sala para expurgo e materiais de limpeza.

“Hoje é um dia muito especial, em que celebramos uma grande conquista à população de Americana. Essa inauguração tem um valor inestimável, porque está coroada com a presença de autoridades tão importantes. Esse novo Núcleo de Especialidades é uma das principais obras da nossa gestão na área da Saúde e com certeza teremos outras ainda. A população americanense merece o melhor”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.