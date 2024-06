Bolsonaro defende Bolsa Família em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu o programa Bolsa Família durante um discurso na inauguração do novo Núcleo de Especialidades de Americana na noite desta sexta-feira(14).

Bolsonaro destacou que, durante sua gestão, houve um aumento significativo no valor do benefício.

“Nós triplicamos o valor do Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Às vezes algum fala: ‘olha, esse benefício…’. Mas tem gente que precisa dele”, afirmou o ex-presidente, ressaltando a importância do programa para aqueles que dependem do auxílio financeiro.

Anos atrás Bolsonaro criticava o programa. Ele chegou a dizer que meninas engravidavam e usam o benefício para comprar eletrodomésticos para as residências.

Antes, Bolsonaro participou de outra inauguração em Santa Bárbara d’Oeste, onde decidiu não discursar para o público presente.