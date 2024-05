Festival Raízes 2024 de Santa Bárbara atrai milhares de pessoas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Cultura, tradição e boa música sertaneja. O público compareceu em peso na edição 2024 do Festival Raízes neste domingo (26) em Santa Bárbara d’Oeste. O show da dupla sertaneja Edson & Hudson fez os fãs vibrarem ao som de sucessos de sua carreira no palco do Complexo Usina Santa Bárbara.

As apresentações locais também fizeram sucesso, valorizando a cultura do Município e da região. Os shows ficaram por conta de Milton Moraes & Donizete, Comitiva Nalvinha Santos, João Paulo & André e Grupo Violado. Já o 14º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros teve que ser cancelado devido às chuvas e para a segurança dos animais e público.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, o Festival Raízes foi sucesso, lotou o Complexo Usina Santa Bárbara e veio para ficar. “Tudo organizado com muito carinho pela nossa equipe da Cultura e pelos Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara. Até a chuva esteve presente e, por mais que o desfile tenha sido cancelado, abençoou o domingo e deu um toque especial ao show de uma das maiores duplas sertanejas do nosso País, Edson e Hudson, encerrando em grande estilo o Festival. Santa Bárbara d’Oeste é, definitivamente, referência em Cultura e grandes eventos!”, comentou.

“O Festival Raízes chega em sua segunda edição consolidado em nossa região como um evento que celebra a cultura sertaneja e abre as portas para artistas locais. O público evidenciou a força da cultura raiz da nossa cidade, atraindo também pessoas de toda a região. Agradeço o prefeito Rafael Piovezan por oportunizar o fomento da cultura em Santa Bárbara d’Oeste e cada pessoa que contribuiu com a construção desse importante festival, em especial o time da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O Festival Raízes movimentou R$ 209 mil em volume de vendas e as instituições venderam 3.922 itens. A Praça de Alimentação foi explorada pelas instituições sociais: Serviço de Assistência Social – Meimei S.A.S, Copasbo (Comunidade de Pastores de Santa Barbara d’Oeste), Apnef (Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Barbara d’Oeste), Associação Vinde a Luz, Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste, Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida) e Amai (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos). Por fim, as ações de economia criativa integrando a edição, com a participação de 20 artesãos do Município.