------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quinta-feira (16), um incêndio atingiu um terreno e uma residência nas proximidades do cruzamento da Rua Washington Luiz com a Rua José de Alencar, no centro de Americana.

O Corpo de Bombeiros está no local e trabalha para controlar as chamas. Não há houve vítimas.

A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores e evitar a propagação do fogo.