Prefeito Chico anuncia troca do secretário de Esportes

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (16) que o atual secretário adjunto de Governo, Pedro Peol, assume a Secretaria Municipal de Esportes. O então secretário, Marcio Henrique Leal, que estava no cargo desde novembro de 2022, deixa o comando da pasta para se dedicar a outros projetos.

“O Marcinho realizou um excelente trabalho à frente da Secretaria de Esportes, com entrega de obras importantes de revitalizações dos espaços esportivos, incluindo nosso Velódromo. Os campeonatos Gigantão e Gigantinho são um verdadeiro sucesso, resultado da dedicação dele e de toda sua equipe. Meus parabéns e minha gratidão por tudo o que foi realizado até aqui”, destacou Chico. “Esse trabalho terá continuidade com o Pedro, uma pessoa que tem uma vasta experiência e que já contribuiu em outras áreas da nossa gestão, vem agora também deixar sua colaboração com nosso Esporte”, completou.

O novo secretário de Esportes Pedro Peol já foi vereador do município, exercendo inclusive o cargo de prefeito de Americana por alguns dias no início de 2015. Na atual gestão, foi secretário adjunto de Trânsito e estava na Secretaria de Governo desde fevereiro de 2023.