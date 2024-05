Prefeitura muda sentido de rua na região do Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), alterou nesta sexta-feira (17) o sentido de direção da Rua Álvaro Lins, entre a Avenida Antônio Conselheiro e a Rua Anísio Teixeira, na região do Antônio Zanaga, que passa a ter mão dupla.

“Com a implantação da rotatória no cruzamento com a Avenida Antônio Conselheiro, organizamos o trânsito no local, com mais segurança, por isso tornamos a Rua Álvaro Lins uma via com duplo sentido, visando a melhoria na fluidez do trânsito”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A equipe viária da Utransv executou a pintura de solo e a instalação de placas informando sobre a alteração na via.