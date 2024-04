Festa em chácara termina com 1 morto e 3 feridos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma pessoa morreu e outras três pessoas ficaram feridas na madrugada de domingo, 21, após serem baleadas durante uma festa em uma chácara na região de Saltinho, em Paulínia, interior de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a morte do jovem Elielton Camilo Marques Barbosa, de 19 anos, foi constatada no local. Ainda de acordo com a investigação, as demais vítimas foram socorridas no pronto-socorro da cidade. Não foram dados detalhes sobre o estado de saúde delas.

A polícia ainda busca pelo suspeito. “Testemunhas informaram as características do carro em que o atirador chegou. Posteriormente, o veículo foi encontrado e, em seu interior, havia bitucas de cigarro e uma identidade, que foram submetidas a exames periciais”, disse a pasta.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Paulínia, onde seguem em andamento as investigações para prender o autor do crime.