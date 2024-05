Com entrada gratuita, Festival Raízes de Santa Bárbara 2024 acontece neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Festival Raízes de Santa Bárbara trará uma das maiores duplas do sertanejo brasileiro, Edson & Hudson, neste domingo (26), além de apresentações locais, valorizando a cultura do Município e da região. Realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação Leuven, apoio de SOS Telecom e VIC Engenharia e media partner Vox 90, o evento, com entrada gratuita, será no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida.

O Festival Raízes 2024 terá início com o 14º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros. A concentração será às 10 horas no Clube de Cavaleiros “Aureliano de Mello”, na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira, e saída às 11 horas rumo ao Complexo Usina Santa Bárbara.

No Complexo Usina, os shows ficarão por conta de Milton Moraes & Donizete (13 horas), Comitiva Nalvinha Santos (14 horas), João Paulo & André (15 horas) e Grupo Violado (17 horas). A dupla principal Edson & Hudson subirá ao palco do Festival Raízes de Santa Bárbara às 20 horas.

Já a Praça de Alimentação será comandada pelas entidades: Serviço de Assistência Social – Meimei S.A.S, Copasbo (Comunidade de Pastores de Santa Barbara d’Oeste), Apnef (Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Barbara d’Oeste), Associação Vinde a Luz, Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste, Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida) e Amai (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos).

O cardápio trará mini pizza, pastel de belém, raspadinha tradicional, raspadinha alcoólica, pastel, arroz carreteiro, porção de calabresa, açaí 330 ml e 550 ml, X-Burguer, X-Burguer Bacon, lanche de pernil e costela, acarajé e escondidinho de frango e carne seca, porção de frango a passarinho, doces típicos, crepe francês (pequeno e grande), espetos de carne, queijo coalho, frango, panceta e linguicinha defumada, batata frita, batata frita com bacon e cheddar e combo lanche completo com queijo e batata frita, cachorro quente, X-Bacon, brigadeiro de colher, além de chope, cerveja sem álcool, gin tônica, suco, refrigerante e água.

As ações de economia criativa também integram o evento. Ao todo, 20 artesãos do Município participarão da Feira de Artesanato no Festival Raízes de Santa Bárbara 2024, com trabalhos feitos em diversas técnicas, conforme lista abaixo.

“Edson é & Hudson uma das maiores duplas que nós temos do sertanejo no nosso País. Já estou entrando no clima e quero convidar vocês para entrarem junto comigo. Dia 26 de maio nós vamos ter o Festival Raízes, que é o festival sertanejo aqui de Santa Bárbara, no Complexo Usina Santa Bárbara. Será um evento com boa gastronomia, com organização, com segurança e essa dupla fantástica. Está todo mundo convidado. Espero vocês lá”, convidou o prefeito Rafael Piovezan.

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Não haverá estacionamento pago. Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Serviço:

Festival Raízes de Santa Bárbara

Dia 26 de maio de 2024

10h – Desfile de Cavaleiros e Muladeiros (saída às 11 horas)

Local: Clube de Cavaleiros Aureliano de Mello, localizado na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira, Santa Bárbara d’Oeste/SP

13h – Milton Moraes & Donizete

14h – Comitiva Nalvinha Santos

15h – João Paulo & André

17h – Grupo Violado

20h – Edson & Hudson

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Site: culturasbo.com/festivalraizes