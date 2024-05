Festa de São João do Tupi acontece nos dias 22 e 23 de junho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A tradicional Festa de São João do Tupi, realizada no distrito de Tupi, em Piracicaba, vai acontecer entre os dias 22 e 23 de junho, na Paróquia São José de Tupi, com entrada franca todos os dias. O evento, que ficou três anos sem a realização, em razão da pandemia, voltou no ano passado e chega em sua 89ª edição prometendo agitar toda a região.

Considerada como uma das festas de São João mais tradicionais do Estado, a Festa de São João de Tupi é realizada ininterruptamente desde 1934, o evento celebra a devoção pela comunidade ao santo. Dezenas de voluntários emprestam seus serviços para a comunidade. A festa contempla a parte religiosa e demais atividades artísticas e gastronômicas. A expectativa é de que 40 mil pessoas passem pelo evento.

No sábado (22), a partir das 11h a festa inicia com o almoço no salão principal até às 16h e depois das 18h às 22h. No almoço, serão servidas comidas típicas como cuscuz, quarto de leitoa, porção de leitoa à pururuca, frango inteiro assado e frango a passarinho. As barracas já estarão abertas a partir das 11h. Às 15h haverá a Santa Missa com bênção de São João. Às 16h, no palco, diversas atrações musicais estarão se apresentando.

No domingo, (23), as atividades iniciam às 10h com a Santa Missa com benção de São João, e às 11h almoço no Salão Paroquial até às 16h e depois das 18h às 22h. Neste dia, as barracas também já estarão abertas a partir das 11h. Às 16h, várias atrações musicais estarão se apresentando, entre elas, Rafinha Sanfoneiro, Claudemir & Moisés, Sheba Projeto Modão e Duduca & Dalvan. A festa encerra com o levantamento do mastro e acendimento da fogueira, às 18h, e com a queima de fogos às 00h.

SÃO JOÃO

Um dos personagens mais significativos do cristianismo, São João Batista nasceu, segundo registros históricos, por volta do ano 5 a.C. em uma pequena cidade próxima à Jerusalém. Judeu, era considerado como um dos principais profetas de seu tempo, anunciando a chegada do Messias.

Nas passagens Bíblicas, João foi aquele que batizou Cristo no Rio Jordão – o termo baptista decorre desta cerimônia, comum a várias religiões e que tem grande notoriedade nas de matrizes cristãs. A festa em sua homenagem, realizada no dia de seu nascimento, em 24 de junho, tem origem na Idade Média em substituição à dedicada ao deus grego Adônis, comemorado no mesmo dia.

SERVIÇO

Evento: 89ª edição da Festa de São João do Tupi

Data: 22 e 23 de junho

Horário de abertura: 11h

Local: Paróquia São José de Tupi – Rua São José, 163 – Tupi – Piracicaba/SP.

Mais informações: (19) 3438 7146