CasaCor 2024 apresenta ambientes mais “habitáveis”

Natan Gil Arquitetura – Casa do Silêncio Peugeot | Foto: Will Moreira

Com o tema “De presente, o agora”, a CasaCor São Paulo acontece no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, até o dia 28 de julho. Diferente de outros anos, a CasaCor 2024 apresenta conceitos muito mais aplicáveis em residências. Os ambientes, inspirados no tema que tem como base o resgate do passado, são facilmente “habitáveis”.

Com 70 ambientes, a mostra ocupa uma área de 9.000 m² de área construída e possui cinco áreas dedicadas para exposições de instalações artísticas. Entre as exposições, destacam-se oito estúdios e lofts, sete jardins, seis operações de restaurantes, bares e cafés, cinco banheiros unissex com espaço família, quatro lojas de operações comerciais, além de diversos outros ambientes internos de residências.

O Portal de Americana visitou a mostra na semana passada e pôde conferir de perto as novidades trazidas pelos arquitetos convidados.

Um dos destaques vistos em diversos ambientes são as texturas metálicas. Obtidas através do aço inoxidável espelhado e preenchido por ondulações, o revestimento metálico é protagonista em diversos espaços.

As camas baixas também estão em alta, como é possível ver no ambiente do arquiteto Renan Altera. A cama baixa foi posicionada estrategicamente para que os ocupantes possam dormir próximos à natureza. De acordo com o arquiteto, a presença da cama junto ao jardim transforma o espaço em um refúgio sereno, ideal para o descanso e rejuvenescimento, integrando conforto e harmonia em um ambiente.

A natureza também é um elemento muito presente nos ambientes. Em diversos projetos, ela ocupa lugar de destaque, trazendo muito mais vida e a sensação de proximidade com a flora.

É possível encontrar elementos vivos em salas de estar, áreas gourmet, banheiros e lavabos.

CASACOR 2024

Até 28 de julho de 2024

Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo

Horário bilheteria:

Terça a sábado, das 12h às 22h

Domingos e feriados, das 11h às 21h

Bilheteria digital:

https://appcasacor.com.br/en/events/sao-paulo-2024

Valores dos ingressos:

R$ 111 – Inteira

R$ 56 – Meia-entrada