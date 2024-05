Festa do Peão de Americana terá mil agentes de segurança e 220 câmeras Inteligentes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Festa do Peão de Americana contará com um reforço significativo na segurança, conforme anunciado em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (16) no auditório da Câmara de Americana. Estiveram presentes representantes da Polícia Militar (PM), Polícia Militar Rodoviária (PMR), Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Americana (Gama) e o presidente do CCA, Beto Lahr.

A 36ª edição da festa acontece de de 7 a 16 de junho no Parque de Eventos do CCA.

A operação de segurança envolverá mil agentes e 220 câmeras inteligentes. A Polícia Militar terá uma base fixa na entrada principal da festa, equipada com monitores que exibirão imagens em tempo real da área interna, do estacionamento e das vias de acesso à rodovia. A Guarda Municipal contará com uma base móvel em frente à bilheteria e uma base fixa dentro do recinto, utilizando videomonitoramento para fiscalização e controle do trânsito.

A segurança privada também foi ampliada, com mais de 650 profissionais responsáveis pelo patrulhamento e controle do acesso interno. A Polícia Civil manterá uma delegacia fixa dentro do recinto para atender possíveis ocorrências, contribuindo para a redução de 60% nos furtos e ausência de acidentes fatais de trânsito.

Beto Lahr destacou a importância da conscientização sobre a ingestão de bebidas alcoólicas e a necessidade de utilizar serviços de transporte seguros. “Temos uma estação de Uber credenciado dentro do Parque e mais dois pontos de Uber nos acessos laterais dos estacionamentos 1 e 2”, informou Lahr.

O Major PM Zecheto, do 19° BPM/I, reforçou a recomendação de evitar motoristas informais e optar por aplicativos de transporte como Uber e 99 para garantir a segurança dos participantes. “A Polícia Militar desaconselha, por questões de segurança, que o público contrate esses motoristas que ficam na frente da festa, oferecendo para dirigir o carro particular. É uma operação muito arriscada e que pode não terminar bem, já que esse suposto profissional não tem referência e acaba levando a pessoa até a própria residência. Nosso conselho é que optem por Uber, 99 ou demais aplicativos, mas sempre profissional”, disse o Major.