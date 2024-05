Festival “Itália na Brasil” acontece neste final de semana em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta terça-feira (21) os estabelecimentos participantes da praça de alimentação do Festival “Itália na Brasil”, que acontece no sábado (25) e domingo (26) no CCL (Centro de Cultura e Lazer), das 11h às 22h.

O público terá um cardápio típico com várias opções gastronômicas à disposição:

– Il Volo Trattoria: gnocchi, lasanha e vinho

– La Grano: maniccaretti e vinho

– Churros Pasconita: churros

– Padaria Dona Vitória: sanduíches no pão ciabatta

– Buenos Foodtruck: polpetone e burguer

– Poco Loco: polenta

– Manhattan Gastrobar: risoto e vinho

– Padaria Doce Sonho: cannoli e macaron

– Icy Gelato: gelatos

Três cervejarias artesanais também confirmaram presença: Kalango (incluído chopp de vinho no menu), Marés e Hoffen.

A organização do festival é da Secretaria de Cultura e Turismo, em coprodução com a Bokme! Produções, empresa credenciada pela Prefeitura por meio de processo licitatório.

Serão cerca de 22 horas de festa para celebrar os 150 anos de imigração italiana no país. O festival vai receber diversos artistas, com destaque para Mafalda Minnozzi, que fará o show de encerramento do evento no domingo.

Veja a programação completa:

Sábado (25)

Mateus Pavan – Piano instrumental

Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Mateus Pavan

Valéria Cruz – violão e voz

Tony Angeli

Domingo (26)

Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” (Tarantelas e MPB)

Coral Ítalo Brasileiro

Odivan – voz e violão

Tenores do Brasil

Mafalda Minnozzi

Festival solidário

O evento terá entrada solidária com a doação de pacotes de macarrão para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. Os alimentos serão destinados à montagem de cestas entregues para famílias em situação de vulnerabilidade.

O festival “Itália na Brasil” tem o apoio da empresa Fitas Progresso e do Hotel Florença. O CCL está localizado na Avenida Brasil, nº 1.293.