Filho de Zé Rico abrirá a 36ª Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um dos maiores rodeios do Brasil, a Festa do Peão de Americana, recebe no dia 07 de junho, o cantor Sâmi Rico, filho de uma lenda da música sertaneja, José Rico, que formou, ao lado de Milionário, uma das maiores e melhores duplas da história do gênero. A apresentação do artista abre a programação de shows da 36º edição do evento que acontece entre os dias 07 e 16 de junho no Parque de Eventos do CCA, em Americana. No mesmo dia, sobem ao palco as duplas Zé Neto & Cristiano e Victor & Leo.

“É o sonho de qualquer cantor subir nesse palco, ou de um atleta pisar na arena da Festa do Peão de Americana. Então é um sonho sendo realizado, ainda mais dividir esse palco com um dos maiores nomes da música sertaneja como Victor e Leo, e com a presença mais que especial de uma dupla que sou fã desde o começo, que é Zé Neto & Cristiano. Fazer parte dessa grade em meio a tantos nomes gigantes da nossa música, é um grande sinal pra mim, mostra que estamos indo no caminho certo, fazendo as escolhas certas, começando a colher os frutos que estamos plantando há quatro anos. Foi uma honra muito grande receber esse convite”, agradece o artista.

No palco, o artista promete um show especial. “O repertório é completo, tem de tudo, começando pelo nosso sertanejo tradicional, passando pelo nosso sertanejo moderno com as músicas mais escutadas do ano, dando até uma brincada no pagode. Com certeza tem muita música do meu pai, o mínimo como filho e como fã de Milionário & José Rico, é trazer a minha verdade, minha criação, minha inspiração, que é a dupla Milionário & José Rico, o momento mais especial pra mim é a hora que eu sento na beira do palco com meu violeiro e a gente “puxa os modão”. É um show pra se divertir, completo”, garante Sâmi.