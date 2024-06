Luan Santana tem mal súbito e é socorrido às pressas antes de show

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite deste sábado (1º), o cantor Luan Santana sofreu um mal súbito e precisou ser socorrido às pressas, conforme informações divulgadas pelo G1. Santana iria se apresentar na Divinaexpo, em Minas Gerais, quando apresentou um problema de saúde e teve que ser encaminhado, de helicóptero, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do evento, informou que o show foi cancelado devido à emergência médica. “Ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos”, diz a nota.

A organização do evento afirmou que foi pega de surpresa pela situação, assim como o público, já que todos os preparativos para o show estavam completos e a equipe do cantor já estava presente na Divinaexpo. Mais informações sobre o estado de saúde de Luan Santana serão divulgadas em breve.