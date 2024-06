“Queen Experience” é um dos destaques da agenda cultural de junho em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A programação cultural de junho terá várias atrações, entre música, dança e peças teatrais, em Americana. Um dos destaques é o show “Queen Experience”, com os maiores sucessos da banda Queen.

Está em andamento até o dia 28, no MAC (Museu de Arte Contemporânea), a exposição “Iconografia – SHN em Gravuras”, com os últimos trabalhos do gênero produzidos pelo Coletivo SHN. A entrada é gratuita e a classificação é livre. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Coletivo SHN. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1.293.

Confira a agenda completa de junho:

Dia 2

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe às 15h a peça infantil “O Incrível Circo Digital”, baseada na websérie de animação estadunidense-australiana de sucesso no mundo todo. O espetáculo traz todos os personagens que conquistaram as crianças: Pomni, Zooble, Ragatha, Caine, Kaufmo, Kinger, Jax e Gangle. Ingressos à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, com preços de R$ 30 a R$ 60. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Dia 3

A Sessão Pontos MIS apresenta o filme “Frankenstein”, de 1931, às 19h30 no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é de 12 anos e a entrada é gratuita. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1.293.

Dia 7

A “5ª Mostra de Dança”, realizada pela Câmara Setorial de Dança de Americana em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura, acontece no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 20h. A entrada será solidária, com troca de ingresso por 1 litro de óleo ou 1 kg de arroz para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Dia 8

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebe a tradicional Feira de Artesanato Ameriart, das 9h às 14h. Artesãos da cidade expõem e comercializam os próprios trabalhos, incluindo patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros produtos. A entrada é gratuita.

Dia 10

“A Noiva de Frankenstein”, obra de 1935, é o filme da Sessão Pontos MIS do dia 10, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é livre e a entrada é de graça.

Dia 14

Os maiores sucessos da banda britânica Queen estarão no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase com o espetáculo “Queen Extreme Experience”, às 21h. O show traz canções como “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, entre outras. Os ingressos està venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, com preços de R$ 65 a R$ 130, e opção de entrada solidária a R$ 90, mediante a doação de 1 kg de alimento.

Dia 17

O filme da Sessão Pontos MIS é “O Encouraçado Potemkin”, de 1925, às 19h30 no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é de 12 anos, e a entrada é gratuita.

Dias 20 e 21

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o festival “Explorando Tradições – Semana da viola caipira contemporânea em Americana”, às 20h.

No dia 20 a apresentação é da violeira Mel Moraes, primeira colocada no Concurso de Viola (categoria Contemporânea) e prêmio de Violeira Revelação (contemporânea) no evento Revelando São Paulo 2022. No dia 21, sobe ao palco Ivan Vilela, um dos mais renomados violeiros instrumentais brasileiros da história.

A entrada é gratuita, com doação voluntária de 1 kg de alimento. O festival é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022).

Dia 22

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) recebe o show da banda Vício, às 18h, com entrada gratuita. O evento é uma contrapartida da Lei Paulo Gustavo, referente a um projeto contemplado de gravação de videoclipe.

Dia 24

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana exibe o filme “Crime e Castigo”, de 1935, por meio da Sessão Pontos MIS, às 19h30. A classificação é livre e a entrada é de graça.

Dia 27A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o concerto “Impressões Brasileiras”, com obras de Villa-Lobos, Geremias Teófilo e Felipe Coelho, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita, com doação voluntária de 1 litro de óleo ou 1 kg de arroz para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Dia 28

A comédia entra em cena com o stand-up “Atazanado”, com Rodrigo Sant’anna, às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O artista usa suas habilidades para interpretar personagens como um tomate cereja, uma mãe rica, a mulher do site de busca e um peru de Natal. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100, com entrada solidária a R$ 80 mediante a troca de 1 kg de alimento. Os interessados devem procurar a bilheteria ou acessar www.entravip.com.br.