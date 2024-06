Parque Dom Pedro recebe campanha contra paralisia infantil e multivacinação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Parque Dom Pedro se junta à campanha de vacinação contra paralisia infantil e multivacinação, recebendo um posto de atendimento especial em 8 de junho, sábado. No local, estarão disponíveis praticamente todas as vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunizações (PIN), com exceção do BCG (aplicado nas primeiras semanas de vida) e da Covid. O posto de atendimento ficará localizado no Corredor Árvores, em frente à Lojas Americanas, e vai vacinar crianças e adultos das 12h às 20h.

“Vacinar é um ato de amor e proteção, com você, seus filhos e o próximo. No Parque Dom Pedro buscamos o bem-estar de nossos visitantes e uma das formas é trazermos ao nosso espaço a facilidade de manter a caderneta de vacinas atualizada. Sempre que falamos de vacinas pensamos nas crianças e adolescentes, porém os adultos também precisam manter suas cadernetas atualizadas”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

“A campanha contra pólio é essencial para que não haja risco de reintrodução do vírus no Brasil. No Dia D, estamos levando a campanha também para shoppings que recebem público expressivo com objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação das pessoas de todas as idades, incluindo aplicação de imunizantes contra gripe, HPV e febre amarela. É preciso destacar sempre que as doses são seguras e fundamentais para salvar vidas”, destacou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização em Campinas.

Para atualizar as vacinas é necessário levar um documento oficial e, sempre que possível, a caderneta de vacinação. Em caso de perda ou extravio, é possível verificar com a equipe disponível o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) ou programar um calendário de vacinação com base na idade.

Desde 2016, a cobertura vacinal de todos os imunizantes disponíveis no PNI está em queda, trazendo preocupação de surgimento de surtos de doenças que estão sob controle, como poliomielite e sarampo. Em 2023, mais de 60% dos munícipios brasileiros não atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal no primeiro ano de vida, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Apesar da preocupação, os números de oito imunizantes previstos no calendário infantil registraram alta em comparação a 2022: hepatite A, primeiro reforço da pneumocócica, primeiro reforço da meningocócica, DTP, primeira e segunda doses da tríplice viral, poliomielite e febre amarela. Já as vacinas BCG e hepatite B, que são aplicadas nos primeiros 30 dias de vida, tiveram redução de quase 30% em 2023, comparado ao ano anterior.

Serviço – Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e atualização de vacinas no Parque Dom Pedro

Data: 8 de junho (sábado)

Horário: das 12h às 20h;

Local: Corredor Árvores – em frente à Lojas Americanas

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP