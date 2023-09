6º Passeio de Rolimã de Americana acontece neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebe no próximo sábado (16), a partir das 18h, a 6ª edição do Passeio de Rolimã promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã, com apoio da Prefeitura. O evento será realizado pela primeira vez no período da noite e acontecerá na Avenida Antônio Pinto Duarte, com entrada gratuita.

Além do tradicional passeio de carrinhos de rolimã, o “Rolê Noturno” contará também com exposição de carros do grupo Lasanha Crew, área de alimentação, espaço kids, sorteios de prêmios e premiação especial para o carrinho mais iluminado com LED e criativo da noite.

Os participantes que quiserem concorrer aos brindes devem se inscrever pelo site www.kamikazerolima.com.br.

A novidade desta edição fica por conta da prova “Cowboy e Cowgirl do Asfalto”, na qual os participantes terão que se equilibrar em um carrinho de rolimã com apenas duas rodas e completar o percurso estipulado pela organização.

“Estamos com uma expectativa excelente com relação ao evento, que já está consolidado em nossa cidade e foi um sucesso nas edições anteriores. Americana nos abraçou e estamos muito felizes com toda a produção e o desenvolvimento do projeto ao longo dos anos. Convidamos todos para que venham e tragam a família, é diversão garantida”, comentou a assessora artística do projeto, Talitha Malavazi.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99460-1569.

Cronograma do evento

17h59 – Pista liberada para passeio de rolimã

18h01 – Exposição de carros

19h17 – Prova Cowboy e Cowgirl do Asfalto

19h45 – Performances Travessia Studio

20h07 – Descida oficial espacial iluminada

20h29 – Rolê livre

Durante todo o evento – Sorteio de prêmios