7 de Setembro: Desfile Cívico será aberto com apresentação da Banda Municipal

O Desfile Cívico de 7 de Setembro, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, sairá do CCL – Centro de Cultura e Lazer com uma programação que terá início às 8h20, com a apresentação da Banda Municipal. Às 8h50 será feito o hasteamento das bandeiras e, em seguida, a cerimônia de abertura do Desfile, às 9h.

A concentração será no mesmo local, com vinte minutos de antecedência do horário do desfile, seguindo a ordem preestabelecida.

O evento contará com a participação de 35 grupos, entre escolas, entidades, associações, e corporações civis e militares.

Ao todo, serão 2.843 integrantes, 3 fanfarras, 2 bandas, 50 automóveis, 2 ambulâncias, 8 motocicletas e 6 bicicletas.

“No ano passado, cerca de 10 mil pessoas se reuniram para assistir ao desfile, e tenho certeza de que este ano será mais um momento marcante de união e patriotismo. Convido a todos para esse evento ainda mais especial”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira os participantes:

Tiro de Guerra 02-045 Americana

Polícia Militar

EE. Profa. Alcindo Soares do Nascimento

Corpo de Bombeiros

Defesa Civil

Guarda Municipal de Americana (GAMA)

Secretaria de Meio Ambiente

Pernas da Alegria Turma da Lilica

Bombeirinhos Civil

24° btl. Força pré Militar brasileira de Americana CIA FOPE

Clube dos Desbravadores

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos- Coleta Seletiva

Associação Brasil Soka Gakkai Internacional BSGI

Representam a Secretaria de Educação: Casa da Criança Curió, Casa da Criança Manacá, EMEF Professor Milton Santos, EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, CIEP Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti.

Representam a Secretaria de Esportes: Escola de Natação de Americana, Associação Ginástica Rítmica de Americana, Associação de Ginástica Artística de Americana.

Demais participantes:

Escola de Goleiros Camisa 1

Associação Projeto Moura de Judô – Americana

Associação do Núcleo Integrado de Lazer – NILEEC

Associação Bicicross Clube

Grupo Escoteiro Nambikwara – 103º

Grupo Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros

Kamikaze Rolimã Americana

EE. Heitor Penteado

Instituto Jr. Dias

Americana Inline

Associação Animais Têm Voz

Navera Instituto de Psicologia

Serviço de Atendimento Pré Hospitalar Municipal – 192

Escola SENAI Americana – Prof. João Batista Salles da Silva