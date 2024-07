Abertas as inscrições para o “Encontro de Canto Coral de Americana”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prazo de inscrições para o “Encontro de Canto Coral de Americana” teve início nesta segunda-feira (15). O evento será gratuito, no dia 22 de setembro, das 17h às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

Os grupos poderão apresentar até três peças de livre escolha, no tempo máximo de 15 minutos, sendo que duas peças podem ser acompanhadas por teclado, com som de piano, órgão ou cravo, ou de um piano, órgão, violão, violino, cravo, oboé e outros.

A inscrição pode ser feita por meio do banner no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br. Também é possível se inscrever pelo e-mail [email protected] ou enviar a solicitação pelos Correios, no endereço que consta no documento.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3408-4815, das 9h às 16h.