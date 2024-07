pura construtora e ecopower fecham parceria para empreendimentos sustentáveis em americana e região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira, a Pura Construtora e Incorporadora e a EcoPower, líder em soluções de energia solar, anunciaram uma parceria para a criação de empreendimentos imobiliários sustentáveis. Os novos projetos incluirão kits de energia solar nas casas e fazendas solares nas áreas comuns dos condomínios, visando a redução de custos com energia elétrica.

Com esta colaboração, todos os empreendimentos da Pura Construtora em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Nova Odessa e região serão equipados com energia solar, oferecendo uma economia de até 70% na conta de energia das residências. Anderson Oliveira, proprietário da EcoPower, destacou a importância de reduzir os principais custos fixos das famílias, como habitação, água, energia e gás, com a meta de eliminar três desses quatro gastos básicos.

As fazendas solares serão instaladas nas coberturas das áreas comuns dos condomínios, proporcionando economia e conforto adicional para os moradores. Além disso, as casas contarão com kits de energia solar instalados no telhado, incluindo placas fotovoltaicas, inversores de última geração e fogões de indução. Essa tecnologia pode aumentar a economia de energia para até 90% se os moradores utilizarem produtos movidos à energia solar.

“Pra gente é gratificante. Nossa ideia com o projeto é reduzir ou eliminar os principais custos fixos de uma residência, de uma família. A gente considera os custos básicos de uma família a habitação, água, energia e gás. Então, nesse projeto a gente tira 3 dos 4 custos iniciais que uma família tem com uma residência,” disse Anderson Oliveira, proprietário da EcoPower.

O proprietário da Pura Construtora, Givaldo Pura, destacou os benefícios que essa inovação trará para os clientes. “É um projeto maravilhoso, para a Pura Construtora é muito legal trazer benefícios para os clientes”, disse

Este modelo de negócio está ganhando apoio e popularidade, posicionando a Pura Construtora como pioneira na implementação de energia limpa no setor imobiliário da região.

Os secretários de Americana, de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira e de Planejamento, Diego Guidolin, estiveram presentes no evento e falaram dos benefícios do projeto. “A gente tem muito o que agradecer a esses empreendimentos que pensam na cidade, investem e trazem modernidade, trazem qualidade de vida pra quem vai morar no condomínio e para a cidade como um todo, pensando no meio ambiente da coletividade”, disse Guidolin.