Aeronave da Azul levará nome de Campinas aos céus do Brasil e do mundo

Campinas ganhou de presente de aniversário uma aeronave que levará o seu nome ao céu do Brasil e a outros ares do mundo. O avião, um Airbus A320, que recebeu o nome de Céu Azul de Campinas, foi batizado na manhã desta segunda-feira, 11 de julho, no hangar da Azul, nas proximidades de Viracopos, em comemoração aos 248 anos da cidade.

O prefeito Dário Saadi participou do batismo da aeronave junto com executivos, diretores e funcionários – chamados na empresa de “tripulantes” – da Azul, considerada a melhor companhia aérea do mundo e detentora da maior malha aérea do Brasil. Localizado nas proximidades do Aeroporto de Viracopos, o hangar da Azul, o maior da América Latina, em operação há dois anos, também recebeu a visita do prefeito.

Dário Saadi falou em nome da população de Campinas sobre a importância da homenagem e a honra que a cidade tem em ser sede da Azul Linhas Aéreas. “A Azul tem o carimbo de Campinas, não somente pela geração de empregos e de renda para o município e toda a Região Metropolitana, mas também por ser um orgulho da cidade, que completa 248 anos contando com uma empresa como a Azul em seu território”, comemorou.

O prefeito ressaltou que Campinas é grande porque sua população é empreendedora e guerreira. “É também uma das dez cidades mais importantes do País”, pontuou. Em nome dos campineiros, o prefeito agradeceu o presente: “Quero aqui demonstrar minha gratidão pelo batismo dessa aeronave com o nome Céu Azul de Campinas. Isso nos honra muito, todos sabem que a Azul é uma empresa jovem, mas que nasceu forte e com propósitos extremamente concretos e importantes dentro de novos valores na aviação civil”, afirmou.

Dirigindo-se aos representantes da empresa aérea , Dário ressaltou que “vocês confiaram em Campinas e na Região Metropolitana para grandes empreendimentos; vieram para cá para gerar renda e melhorar a condição social, e para dar emprego de qualidade”.