Aluno ataca duas meninas em escola do Ceará

Um incidente chocante ocorreu na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, localizada na zona rural de Farias Brito, no Ceará, nesta quarta-feira (12). Um aluno do 9º ano invadiu a sala do 4º ano e atingiu duas alunas dentro da escola.

Infelizmente, uma das crianças sofreu uma lesão superficial na parte de trás da cabeça, enquanto a outra sofreu uma lesão profunda na região frontal, com exposição do crânio. A aluna em estado mais grave foi transferida para uma unidade de referência da região, o Hospital Santo Antônio, em Barbalha.



O adolescente que teria praticado o ato tem apenas 13 anos e foi apreendido pela Polícia Militar.

A prefeitura emitiu uma nota lamentando profundamente o ocorrido e se solidarizando com as famílias das vítimas. A administração municipal afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso e que a escola adotou imediatamente as medidas disciplinares cabíveis para o aluno agressor. Além disso, a escola está oferecendo assistência médica e psicológica para as vítimas e suas famílias.

