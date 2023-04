Martins pede providências ao governo de São Paulo para reforço da segurança nas escolas estaduais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre providências do governo de São Paulo para reforço da segurança nas escolas estaduais.

No documento, o parlamentar enfatiza que a segurança nas escolas é um tema de extrema relevância devido aos inúmeros incidentes que têm ocorrido no país todo. “Notícias sobre ataques a escolas têm se tornado cada vez mais comuns, o que gera preocupação e medo entre pais, alunos e funcionários”, aponta.



Martins aponta ainda que a prefeitura de Americana anunciou nesta semana a contratação de vigilantes armados para atuar nas escolas municipais da cidade e de psicólogos para acompanhar os alunos.

“Embora seja importante que os municípios anunciem ações para combater a violência, é igualmente importante que o governo tome medidas para proteger as unidades escolares estaduais, pois somente com um trabalho integrado e com medidas efetivas será possível reduzir a violência e tornar as escolas lugares mais seguros e saudáveis para todos os alunos e profissionais envolvidos”, defende.

O vereador pergunta no requerimento quais medidas para aumento da segurança serão tomadas nas unidades escolares estaduais e se existe cronograma para implantação de cada uma das medidas citadas. Em caso de resposta positiva, pede os prazos de execução em Americana.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (18). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

