Lucas Leoncine acompanha limpeza do piscinão no Jardim Terramérica

O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou na quarta-feira (8) os serviços de limpeza da área pública localizada entre as ruas Francisca Coral Chiquinho, Pedro Nicoletti, Basseto e Luiz Plácido Massochetthi, no Jardim Terramérica.

De acordo com o parlamentar, vários moradores do bairro procuraram seu gabinete pedindo providências para a limpeza e manutenção da área, conhecida como “piscinão” por ter como finalidade a detenção da água de chuva da região, com o objetivo de evitar infestação de insetos ou outros animais. Segundo os cidadãos, muitas pessoas utilizam o entorno do local para a prática de caminhada e corrida de rua.

“Houve um pedido dos moradores do bairro e vim pessoalmente avaliar a situação, de fato estava muito grande o mato e necessitava de uma limpeza urgente. Agora, voltamos aqui para acompanhar o serviço e prestar contas à população”, diz Leoncine.