Thiago Brochi solicita motos de maior cilindrada para Polícia Militar de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), se reuniu nesta segunda-feira (27) com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel PM Cássio Araújo de Freitas, para entregar um ofício solicitando a substituição das motocicletas da corporação no município por unidades de maior cilindrada.

No ofício, Brochi pede que dez das motos quinze de 250 cilindradas em uso pelo efetivo da Força Tática de Americana sejam substituídas por modelos de 750 cilindradas. Atualmente, a frota completa compreende vinte motocicletas.

“É necessário ter motocicletas de maior cilindrada, para combater melhor a criminalidade e atender às ocorrências que exigem mais agilidade e fácil locomoção dos policiais militares”, explicou Brochi.

Na oportunidade, o vereador tratou ainda de assuntos ligados à segurança pública e acompanhou reunião do comandante-geral da PM com o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), Beto Lahr, para discutir aspectos relativos a medidas de segurança e trânsito da 36ª edição da Festa do Peão de Americana, que ocorre entre os dias 7 e 16 de junho. A Câmara sediou duas reuniões preparatórias para o evento. “Essa proximidade entre as partes envolvidas na organização é importante, para melhorar ainda mais a segurança e minimizar os impactos de trânsito no entorno”, finalizou Brochi.