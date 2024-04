Vereador Juninho Dias cobra recapeamento do viaduto Centenário no Centro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em resposta às crescentes preocupações dos munícipes em relação ao estado do pavimento asfáltico do viaduto Centenário, localizado no Centro da cidade, o vereador Juninho Dias apresentou uma indicação visando melhorias urgentes na infraestrutura viária.

O viaduto Centenário tem sido objeto de diversas reclamações por parte dos usuários devido ao desnível do pavimento asfáltico, o que tem gerado desconforto e, em alguns casos, até mesmo danos aos veículos que por ali transitam. Como um local de intenso fluxo de veículos e ônibus, as condições reduzidas do viaduto tornam essenciais medidas para garantir a segurança dos usuários.

“É crucial que o recapeamento seja realizado para evitar danos aos veículos e, principalmente, para promover a segurança dos usuários que diariamente utilizam este importante trecho viário”, ressaltou o vereador Juninho Dias.

Diante disso, o vereador Juninho Dias formalizou sua indicação à Câmara Municipal, solicitando que seja encaminhado um ofício ao Senhor Prefeito Municipal, requerendo providências imediatas por parte do setor competente da Prefeitura para a execução dos serviços necessários no endereço supracitado.