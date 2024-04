Nomeado por deputado atua como assessor no gabinete do irmão na Câmara de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) foi identificado desempenhando atividades no mandato de seu irmão, atualmente vereador em Americana e com representatividade no meio evangélico.

Juliano Caetano, que mantém seu vínculo empregatício ligado ao deputado Dirceu Dalben, tem sido presença constante na Câmara de Americana, frequentemente agindo em nome de seu irmão, o vereador Marcos Caetano(PL), principalmente agora durante o período pré-eleitoral, no qual o vereador almeja a reeleição. O vereador em questão obteve uma das votações mais baixas que resultaram em eleição, no pleito de 2020.

Apesar de perceber-se a dupla função do assessor, cujo salário na Alesp ultrapassa os R$7 mil, ele próprio admitiu, durante um evento em Americana na última quinta-feira, sua atuação como “assessor do vereador” perante a imprensa.

Embora não exista ilegalidade explícita, a prática levanta questões éticas, especialmente considerando o contexto de pregação de valores morais por parte dos envolvidos.

Em resposta a questionamentos, o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi (PL), emitiu uma nota, destacando que o indivíduo em questão não é oficialmente um assessor de gabinete designado pela Casa Legislativa. “Oficialmente ele não é assessor de gabinete nomeado na Casa e sua presença frequente neste legislativo é permitida a qualquer cidadão. Até o momento não chegou a este Presidente qualquer informação de que ele esteja se identificando como assessor de vereador”, trouxe a nota.

O Portal de Americana procurou o deputado para comentar o caso. Em nota, Dalben afirmou que Juliano atua “devidamente como representante parlamentar regional, sobretudo no levantamento de demandas nas Câmaras Municipais e Prefeituras, e no acompanhamento de obras e demais melhorias relacionadas aos municípios”.