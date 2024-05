Vereadora do PT foi a que mais gastou dinheiro público com gasolina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A veradora professora Juliana(PT) lidera o gasto de dinheiro púlbico com combustivel entre os vereadores de Americana no mês de abril. Os dados foram divulgados pela Câmara Municipal de Americana.

A vereadora utilizou 42 litros de sua cota para atividades do seu madato. O segundo que mais consumiu o recurso foi o presidente Thiago Brochi(PL), com 39,6 litros. Apesar da existência dos carros oficiais, alguns vereadores preferem não utilizá-los justamente para evitar mais gastos com o dinheiro público

Mesmo com salário bruto acima de R$ 10 mil e possuindo carro próprio – de acordo com sua declaração à Justiça Eleitoral -, a vereadora usou o beneficio que é oferecido pela câmara e pago com dinheiro do contribuinte. Cada vereador possui um total de 200 litros/mês para uso em atividades externas.

Confira o gasto de cada vereador (em litros):