Americana confirma caso de raiva em cachorro

A Secretaria de Saúde de Americana informou que foi confirmado um caso de raiva animal, em uma cadela identificada na Rua das Magnólias, no bairro Cidade Jardim. O resultado positivo do exame foi emitido à Vigilância Epidemiológica do município no dia 17 de abril, pelo Instituto Pasteur, de São Paulo.

Por se tratar de uma cadela não domiciliada e doente, ela foi resgatada no dia 27 de março pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e veio a óbito no dia 5 de abril, quando o setor enviou material ao laboratório, para análise.



A Secretaria de Saúde alerta às pessoas que tiveram contato com esse animal para que busquem tratamento profilático contra a raiva. Para isso, elas devem procurar uma das unidades básicas de saúde de referência ao tratamento, sendo as dos bairros Vila Mathiensen, Parque Gramado, Praia Azul, Cariobinha ou Antônio Zanaga.

O tratamento está indicado às pessoas que tiveram contato direto com o animal a partir do dia 25 de março. A depender do tipo de exposição pelo contato, já no período sintomático de eliminação do vírus, os contactantes correm risco potencial de desenvolver a raiva humana.

Apesar do risco, a Secretaria de Saúde esclarece que não há motivo para pânico, pois a profilaxia em relação à doença existe e está disponível nas respectivas unidades de saúde, bastando que as pessoas procurem o serviço e informem sobre o caso.

O CCZ disponibilizou as imagens do animal, para facilitar a identificação pelas pessoas que possivelmente mantiveram contato direto com ele.

