Americana ganha novo café e bar

Para todas as horas e todos os gostos, o Quiero Café chegou em Americana. A tradicional marca do sul do Brasil, chega em São Paulo para oferecer toda a sua qualidade em bem atender e servir. Com um conceito de café – restaurante – bar, o espaço traz uma arquitetura moderna e ampla, com capacidade para mais de 150 pessoas e amplo espaço kids, pensada para atender com suas delicias, todos os momentos do seu dia. Além disso, o ambiente também contará com um e auditório climatizado para palestras, convenções, reuniões de negócios e afins.

Uma marca consagrada com 34 unidades espalhadas pelo Sul e Sudeste, o Quiero abre as suas portas para oferecer um cardápio recheado com muitas delicias, são mais de 400 produtos, dentre elas: doces, salgados, pratos executivos, petiscos, bebidas, cafés e muito mais.

O Quiero Café busca atender a todos os momentos do seu dia, do café da manhã ao jantar. Com um ambiente acolhedor e um atendimento especial, o espaço é ideal para um almoço em família, um lanche a tarde ou uma reunião, e até mesmo um happy hour entre amigos. Você vai se surpreender.

O Quiero possui todas as comodidades para o seu dia a dia.

A Quiero Café fica na Rua Dom Barreto, 402, bairro Paraíso – em frente a praça Caetano Cechino, cruzamento com a Fortunato Faraone e atende de segunda a sábado das 8h às 23h e aos domingos das 8h às 18h.